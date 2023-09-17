Bursa-Ankara karayolu üzerinde faaliyet gösteren yakıt istasyonunda meydana gelen olayda, otobüs şoförü ölü bulundu.

İstanbul-Antalya seferini yapan şehirlerarası yolcu otobüsü şoförü Salih T.(63), bir anda fenalaştı. Otobüsü yakıt istasyonunda durdurdan şoför, lavaboya gitti. Zaman geçmesine rağmen dönmeyen şoförü merak eden muavin de lavaboya bakmaya gitti. Muavin, lavabo önünde yerde hareketsiz yatan şoförü görünce 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şoförün öldüğünü tespit ettiler. Şoförün cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Jandarma komutanlığı ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Seher Yaşa