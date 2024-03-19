İnegöl’ün dört bir yanında yatırımlarını sürdüren İnegöl Belediyesi, gençler için yeni bir tesisi daha şehre kazandırıyor. Akhisar Mahallesinde yeni kapalı spor salonu yapımı için çalışmalar başlıyor. Akhisar Mahallesi 2. Fatih Caddesinde, Akhisar köy içi meydanı olarak ifade edilen bölgede yükselecek salonun temel atma töreni 22 Mart Cuma günü 14.00’da gerçekleştirilecek.

Temel atma törenine ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Şehrimiz gelişiyor, büyüyor. Özellikle genç nüfusumuzun vaktini faydalı işlerde geçireceği tesisler inşa etmek, geleceğimizi bu temeller üzerinde kurmak zorundayız. Bu düşünceyle Akhisar Mahallemizde bir spor salonu yapmak için çalışmalarımız devam ediyordu. Artık bu planlamaları hayata geçirecek seviyeye ulaştık. Akhisar köy içi meydanında yeni bir spor salonu yükselecek. İçerisinde; kapı saha, tribün, antrenman sahaları, soyunma odaları, antrenör odaları ve kafeteryanın yer aldığı Yeni Kapalı Spor Salonunun temel atma törenini ise 22 Mart Cuma günü 14.00’da mahalle sakinlerimiz ve tüm ilçe halkımızla gerçekleştirmek istiyoruz. Temel atma törenimize herkesi bekliyoruz” dedi.