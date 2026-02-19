Edirne'de son günlerde etkili olan yağışların ardından Tunca Nehri'nde su seviyesi yükseldi. Artan debi nedeniyle Evliya Kasım Paşa Camii restorasyon şantiyesinin bir bölümü sular altında kaldı.

Nehir kıyısında bulunan tarihi yapının çevresinde su birikintileri oluşurken, cami haziresinde yer alan mezar taşlarının ve Evliya Kasım Paşa'nın kabrinin bulunduğu alanın da su altında kaldığı görüldü.

Taşkın riski yıllardır sürüyor

Tarihi kaynaklara göre cami, konumu nedeniyle geçmişte de çok sayıda taşkından etkilendi. Sürekli su baskını riski nedeniyle yapı 1950 yılında ibadete kapatılmış, ilerleyen yıllarda ise korunmasına yönelik çeşitli projeler gündeme gelmişti.

Son yıllarda bölgede yaşanan taşkınlarda da cami ve çevresinin zaman zaman sular altında kaldığı biliniyor. Uzmanlar, yapının taşkın sahasında bulunması sebebiyle riskin kronik hale geldiğine dikkat çekiyor.