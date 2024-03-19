Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Toplu Taşıma Merkezi’nde faaliyete aldığı Fırıntaş Kitap Kafe, gençlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Kitap okumak ve ders çalışmak için rahat bir ortam sunan kitap kafeler, tüm ilçelerde yaygınlaşacak.

Faaliyete geçirdiği hizmet ve yatırımlarla Balıkesir’i, gençlerin kendilerini geliştirebilecekleri; sosyal, kültürel, sportif ve eğitim hayatlarını canlandıran ve kolaylaştıran bir kent haline getiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şehir genelinde Kitap Kafeler açmaya devam ediyor. İlkini 2 yıl önce Çamlık Ahmet Edip Uğur Gençlik Kültür ve Aktivite Merkezi’ne açan Büyükşehir Belediyesi, orayı gençlerin isteği üzerine kafeye dönüştürerek kitap kafeyi, Toplu Taşıma Merkezi’ne taşıdı. Gençlerin rahatlıkla ulaşım sağlayabileceği yeni yerinde 10 gündür hizmet veren Fırıntaş Kitap Kafe, ders çalışan ve kitap okuyan öğrencilere; bir yandan huzurlu, güvenli, sessiz bir çalışma ortamı sunarken diğer yandan da uygun fiyatlı kaliteli ürünlerle kolaylıkla tercih edebilecekleri bir mekân oluyor. Geçtiğimiz ay Gönen’e de Fırıntaş Kitap Kafe açan Büyükşehir Belediyesi, kitap kafeleri tüm ilçelerde yaygınlaştıracak.

Öğrenciler; kitap okumak, ders çalışmak için Fırıntaş Kitap Kafe’nin çok verimli bir yer olduğunu ayrıca kolay ulaşım sağlayabildikleri için tercih ettiklerini söyleyerek bu ortamı sağlayan Başkan Yücel Yılmaz’a teşekküllerini iletti.