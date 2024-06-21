Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaklaşık 10 gencin arasındaki kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Olay saat 21.30 sıralarında İnegöl’e bağlı kırsal Kurşunlu Mahallesi’nde meydana geldi. Gençler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Henüz kimliği belirlenemeyen şahıs elindeki bıçakla Bilal T.’yi (24) göğsünden yaraladı. Kanlar içinde kalan genç haber verilmesi olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.