İnşa edilecek su deposu Huzur, Akhisar, Baykoca ve Şehitler mahalleleri olmak üzere geniş bir hizmet alanının içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak. Ayrıca Alanyurt ve Akhisar bölgelerinin yüksek kotlu kesimlerinde su temininin daha güvenli ve kesintisiz şekilde sağlanmasına katkı sunacak.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgede yaşanabilecek basınç ve kapasite yetersizliklerinin önüne geçilmesi hedeflenirken, yeni imara açılan yerleşim alanlarının artan içme suyu ihtiyaçları da giderilecek.

2050 yılı projeksiyonlarına göre yaklaşık 130 bin kişinin içme suyu ihtiyacına hizmet vermesi öngörülen yatırımla birlikte, İnegöl’ün kuzey ve doğu gelişim aksında içme suyu altyapısı önemli ölçüde güçlendirilmiş olacak.