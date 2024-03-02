Kaza Kemalpaşa mahallesi Mahmut esatbey caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyreden sürücü Emre U.(30) yönetimindeki 16 KKK 30 plakalı cip, aniden yola çıkan 6 yaşındaki Ertuğrul E.'ye çarptı.

Yaralanan çocuğun imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti.

Yaralanan çocuk, olay yerine gelen 112 ekiplerinin müdahale etmesini istemedi. Ekipler çocuğu ikna etmek için dakikalarca dil döktüler. Yoğun çabalar sonucu, Ambulansa alınan çocuk Hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE