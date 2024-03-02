2024 Yerel seçimlerine 1 ay kalmışiken herkesin aklında kimin kazanacağı merak konusu haline geldi. Partilerden seçime yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ederken anket şirketleri ise neredeyse her gün bir anket sonucu paylaşıyor.

ORC Araştırma şirketi, AK Parti'nin kalesi olarak bilinen şehirde gerçekleştirdiği anket sonuçlarını paylaştı. Anket sonuçlarının büyük yankı uyandıracağı konuşuluyor.

Paylaşılan sonuçlara göre İYİ Parti adayı Enver Yılmaz, AK Partili rakibine yüzde 2.5 fark attı.

Yılmaz yaklaşık 3 puan önde olduğu ankette CHP'li Zekai Sana ise 3. sırada yer aldı.