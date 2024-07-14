Olay 17 Mayıs saat 18.00 sıralarında Süleymaniye mahallesi İstiklal caddesinde meydana geldi. Hakan K.(14) iddiaya göre sosyal medyada tartışığı Yusuf G.(16) ile İstiklal caddesinde denk geldi.

Yusuf G.(16) arkadaşı Seyfi E.(17) ile birlikte Hakan K.'ya saldırdı. 2 saldırgan, Hakan K.'yı tekme ve yumruklarla darp etti.

KALBİ DURDU

Yumruk ve tekme darbeleri alan Hakan K., ağır yaralanırken kalbi de durdu. Yaralanan genç, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheliler Seyfi E.(17) ve Yusuf G.(16) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hastanede yapılan müdahale sonucu kalbi çalışan genç, Bursa yüksek ihtisas eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.

YAŞAM SAVAŞI VERDİ

Hastanede 2 ay boyunca tedavisi süren Hakan, sadece nefes alırken, tedavilere de yanıt vermedi. Uygulanan fiziksel tedavilere yanıt vermeyen fakat sadece nefes alan Hakan, taburcu edildi. Hiç bir uzvunu hareket ettiremeyen genç, yatağa mahkum kaldı.

YAŞAYAN ÖLÜ OLDU

Gözleri açık sadece nefes alan genç adeta yaşayan bir ölü oldu. Ailesinin sorularına dahi cevap veremeyen gencin, eski haline dönmesinin mucize olacağı iddia edildi.

MAHKEMEYE ÇIKTILAR

2 sanıkta İnegöl Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Sanık Yusuf G.'nin avukatının savunmasında, "Tutuksuz yargılanma asıldır. Mağdur hastaneden taburcu edilmiştir, bu durum mağdurun hayati tehlikesinin kalmadığının göstergesidir. Tahliye edilmesini arz ederiz" dedi.

Diğer sanık Seyfi E. İse avukatı aracılığıyla şu savunmayı yaptı; "Diğer şüpheli Yusuf G. müvekkilime ceza evinden mektup yazarak benim yüzümden buradasın hakkını helal et gibi ifadeler kullanmıştır, müvekkilimin suçsuz olduğu buradan da bellidir. Tutuklu kaldığı sürede göz önünde bulundurularak müvekkilin tahliyesine karar verilmesine, hakimliğiniz aksi

kanaatte ise hakkında adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasını talep ediyoruz, dedi.

Hakim sanıkları, bulundukları konutun dışına çıkmamaları adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Muhabir: Fahrettin Eniş