Bursa İnegöl Mahmudiye mahallesinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana gelen olayda üzerine keresteler düşen gencin bacağı parçalandı.
Olay Mahmudiye mahallesi Çalışkan sokakta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana geldi.
İyat H.(15) çalıştığı sırada üzerine keresteler düştü. Kerestelerin altında kalan gencin sol bacağı parçalandı.
Yaralı genç olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı genç ameliyata alındı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ