Uluslararası endüstriyel hizmetler sektöründe faaliyet gösteren Bilfinger, Türkiye’de Teknokon Grubu’na ait bazı stratejik iş alanlarını satın aldığını duyurdu.

Satın alma kapsamında, üç ayrı bölgede hizmet sunan Teknokon Servis & Bakım ile Teknokon Endüstri şirketleri yer aldı. Söz konusu işlem, yaklaşık 1.000 nitelikli çalışanı ve yıllık üst çift haneli milyon avro seviyesindeki ciroyu kapsıyor.

Taraflar arasındaki anlaşmalar 18 Aralık’ta imzalanırken, devir sürecinin Rekabet Kurumu’nun onayının ardından 2026 yılının ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

Bu hamlenin, Bilfinger’in verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı büyüme hedefleriyle örtüştüğü ifade ediliyor. Endüstriyel hizmetler alanında 30 yılı aşkın deneyime sahip olan Teknokon’un, sektörde yüksek kalite ve güvenlik standartlarıyla öne çıktığı vurgulanıyor.

Bilfinger Grup CEO'su Thomas Schulz, sürece ilişkin değerlendirmesinde, "Bu satın alma, pazar konumumuzu güçlendirmek, sürdürülebilir ve kârlı büyümeyi desteklemek ve hissedarlarımıza toplam getiri sağlamak amacıyla birleşme ve satın almaları stratejik bir araç olarak kullanma yaklaşımımızla uyumludur. Yeni çalışma arkadaşlarımızı Bilfinger ekibinde ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Teknokon Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Erkan Engin ise, "Bilfinger ailesine katılmak bizim için, ortak güçlü yönlerimiz üzerine inşa edebileceğimiz yeni ve umut vadeden bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor. Her iki şirket de güvenlik, kalite ve güvenilirliğe büyük önem veriyor ve bu değerleri çalışanlarımız ile müşterilerimizin yararına yaşatmayı hedefliyoruz" dedi.

Devir işleminin tamamlanmasıyla birlikte Teknokon çalışanlarının Bilfinger Segment International bünyesine entegre edilmesi planlanıyor. Bu entegrasyonun, Bilfinger'in Doğu Avrupa ve Orta Doğu'daki faaliyetleri arasında uyumu artırması ve Türkiye'yi bölgesel yeni iş fırsatları açısından önemli bir merkez haline getirmesi bekleniyor.