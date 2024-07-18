44 yaşındaki şair Elif Yılmaz, şiir serüvenine lise yıllarında henüz 14 yaşındayken başladı. Genç şairin eserlerinde, dünyanın ve insanların genel durumu, yaşanmışlıklar, gerçek hikayeler, Allah aşkı, anne sevgisi ve şehitler gibi derin konular işleniyor.

Yılmaz, uzun yıllar süren çalışmanın ardından hazırladığı şiir kitabıyla edebiyat dünyasına adım attı. Kitap, çeşitli fuarlarda satışa sunularak okurlardan büyük ilgi gördü. Kitap yazma konusunda okuyuculara tavsiyelerde bulunan Elif Yılmaz, "Durup düşünsünler, kitap okusunlar. Kendi yaşanmışlıklarına ve duygularına önem versinler; şiir duygu işidir" dedi.

Derin duygularını ve yaşam deneyimlerini şiirle buluşturmayı başaran Yılmaz, yeni bir kitap üzerinde çalıştığını da belirtti.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ