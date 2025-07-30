



Olay İnegöl'ün kırsal Yeniceköy mahallesindeki bir evde meydana geldi. Fatma U.(39), evde oturduğu sırada fenalaşarak yere yığıldı. Ailesi 112’ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına kalbi duran kadına kalp masajı yaparak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdüler. Kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kadının cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: ŞERİFE ÖZ