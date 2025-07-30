Kocaeli Valiliği’nin aldığı karar kapsamında, orman yangınlarına karşı Kartepe Belediyesi ekipleri sahada aktif denetimlerini sürdürüyor.

Kocaeli Valiliği tarafından, artan hava sıcaklıkları ve orman yangınları riskine karşı 1 Kasım tarihine kadar ormanlara girişlerin yasaklandığı duyuruldu. Bu kapsamda Kartepe Belediyesi, vatandaşların duyarlılığını artırmak ve riskleri en aza indirmek amacıyla yoğun bir denetim süreci başlattı. İl emniyet müdürlüğü, jandarma komutanlığı, belediye personeli ve arama kurtarma (KAR) ekiplerinin iş birliğiyle mesire alanları ve ormanlık bölgelerde kontroller aralıksız devam ediyor.

Bugün gerçekleştirilen denetimlerde, ekipler mesire alanlarını ziyaret ederek vatandaşlara yasağın önemi hakkında bilgilendirmede bulundu. Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Enes Emengen, "Unutulmamalıdır ki ormanlarda yanan yalnızca ağaçlar değil, cennet vatanımızın geleceği ve bizim vicdanlarımızdır. Bu nedenle vatandaşlarımızın en küçük bir duman, ateş veya şüpheli durum karşısında 112 Acil Çağrı Merkezi’ni veya 177 Orman Yangın İhbar Hattı’nı aramaları büyük önem taşıyor" dedi.