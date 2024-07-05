Olay Fatih Mahallesinde bir evde meydana geldi.

Çiftin 5 aylık bebekleri Zeynep, emzirilip, uyutuldu. Uyutulan bebek beşiğine bırakıldı. Bebeğinin hareketsiz yattığını fark eden baba, bebeğini alarak özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine götürdü. Kalbi duran bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bebeğin ölümü ailesini yasa boğarken, hastanenin morguna alınan cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: Fahrettin Eniş