Kuruluşlarının 50. yıllarını kutlayan İnegöl‘ün iki güzide camiası Mobilya Kurtuluşspor ile Orhaniyespor, Mesudiye Sahasında dostluk maçında karşılaştı.

Mobilya Kurtuluşspor ile Orhaniyespor, kuruluşlarının 50. Yılı nedeniyle düzenlenen özel bir müsabakada karşı karşıya geldi. Futbol sahalarına geçmişte damgasını vuran birçok ismin forma giydiği karşılaşmayı, eski hakem Fatih PAL hakemlik yaptı. Müsabaka 5-5 biterken Köksal Demiral, Abbas Ay, Selami Tekin, Ayhan Güneş gibi antrenörler de saha kenarında oyunculara direktifler verdi.

Organizasyonu gerçekleştiren Özden Suvat’a da ayrıca plaket verildi.