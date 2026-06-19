İletişim profesyonellerinin çatı kuruluşu Bursa Halkla İlişkiler Derneği (BHİD), yaz mevsimini düzenlediği keyifli bir etkinlikle karşıladı. İş dünyası, siyaset ve iletişim sektöründen çok sayıda ismin katıldığı samimi gecede, yeni üyelerine rozetleri takıldı.

Bursa'da gerçekleşen 'yaza merhaba' buluşması, dernek üyeleri ile paydaşları aynı çatı altında bir araya getirirken, gece boyunca sıcak ve dostane bir ortam oluştu.Katılımcılar hem sohbet etme hem de uzun bir sezonun ardından bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Gecede düzenlenen çekilişlerde sürpriz hediyeler sahiplerini buldu.

Bursa Halkla İlişkiler Derneği Başkanı Serdar Ömeroğulları, davetlilere katılımlarından dolayı teşekkür etti. BHİD'in 34. yılını geride bırakan köklü geçmişe sahip bir kuruluş olduğuna dikkati çeken Ömeroğulları, 'BHİD'in Türkiye'de alanında sayılı 4 dernekten biri olduğunu belirtmek istiyorum. Bünyesinde iletişim uzmanlarını barındıran derneğimiz Bursa'da özel sektör, kamu kurumları ve kişiler için çeşitli başlıklar altında hizmet vermektedir. Biz iletişim uzmanları olarak üst yönetim başta olmak üzere pazarlama, reklam ve insan kaynakları gibi disiplinler ile de sürekli kol kola, iş birliği içerisinde bulunmaktayız. Bu da mesleğimizin her alandaki önemini bir kat daha arttırmakta' diye konuştu.

Ömeroğulları, bu buluşmaların dayanışma ve iletişimi güçlendirdiğini vurgulayarak, dernek olarak üyelerle ve paydaşlarla bir araya gelmenin halkla ilişkiler ve iletişim mesleğini en doğru şekilde yapmanın önemli bir gerekliliği olarak gördüklerini söyledi.

Gecede derneğe yeni katılan üyeler de unutulmadı. Düzenlenen törende yeni üyeler, Esin Halhallı, Pınar Bayraktar, Aylin Uzun, Melek Poyraz, Ferda Güzeldağ, Ceren Keçeci ve İlayda Kara'ya rozetleri takdim edildi.