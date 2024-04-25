Bursa'nın İnegöl ilçesinde hayvanseverler tarafından oluşturulan kedi evindeki 6'sı yavru 7 kedi öldürülmüş halde bulundular.

Olay Baykoca mahallesi TOKİ konutları yanındaki hayvanseverler tarafından yapılan kedi evinde meydana geldi.

Hayvansever Filiz Akın Karabulut, kedileri beslemek için kedi evine gitti. Kedi evinde hiç kedi bulamayan Karabulut, çevrede kedileri aradığında kan donduran olayı gördü. 6'sı yavru 7 kedinin parçalanarak öldürüldüğünü gören Karabulut, büyük üzüntü yaşadı. Karabulut, yaşanan vahşeti polise ve İnegöl Belediyesine bildirdi.

Ekipler olay yerinde inceleme yapıp soruşturma başlattılar.

RAPOR ÇIKTI

Yapılan incelemede kendilerin, sokak köpekleri tarafından kedilerin öldürüldüğü ortaya çıktı.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ