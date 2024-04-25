Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Ordu Caddesi’nde bulunan hemzemin geçitte yük treninin arıza yapması sonucunda araç ve yaya trafiği 30 dakika boyunca kapandı.

Yük treninin arızalanması sebebiyle Ordu Caddesi’nde bulunan hemzemin geçit trafiği tamamen durdu ve birçok araç mahsur kaldı. Vatandaşlar ve araç sürücüleri karşıya geçişlerini gerçekleştiremedi. Araçlar ve yaya trafiğinin durmasıyla birlikte vatandaşlar trenden yoluna devam etmesini bekledi ancak tren uzunca bir süre hareket etmedi. Bu durum karşısında araç sürücüleri ve yaya vatandaşlar alternatif yollar aramaya başladı. Bazı vatandaşlar trenin arkasından dolanarak uzun bir mesafeyi yürüyerek karşıya geçmeyi denedi. Kimileri ise risk alarak, vagonların arasından atlayarak karşıya geçmeyi tercih etti.

Daha önce Ordu Caddesi üzerindeki hemzemin geçiş için planlanan üst geçit projesi, cadde üzerindeki esnafın olumsuz tepkisi nedeniyle iptal edilmişti.