Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, İnikli Mahallesi’ndeki yerleşim alanlarına kadar ulaştı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, bölgeden gelen bilgilere göre alevlerin kontrol altına alınması için çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangının tehdit ettiği yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlara tahliye uyarıları yapıldı. Orman yangınına müdahale eden ekipler, alevleri durdurmak için yoğun bir mücadele verirken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları ve yapılan uyarılara uymaları konusunda bilgilendirdi.