Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletle kaldırıma çarpan abi kardeş ölümden döndü. Kaza yerine gelen babasını gören küçük Eymen'in "Baba" diye ağlaması yürekleri sızlattı.

Edinilen bilgiye göre Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde seyir halinde olan Ahmet Sezer A. (19) yönetimindeki 77 EE 657 plakalı motosiklet direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu orta refüjdeki kaldırıma çarptı. Motorsikletten düşerek yaralanan sürücü ile arkasında oturan kardeşi Mehmet Eymen A. (11) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çerçevedeki vatandaşlar yaptı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaralı abi kardeşe müdahale ederken, kaza yerine gelen baba Fikret A.'yı gören Mehmet Eymen A.'nın babasına sarılarak ağlamadı ise yürekleri sızlattı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

İbrahim Uslu