İnegöl’de mide bulantısı, kusma, halsizlik ve ishal vakalarındaki artış, acil servislerde yoğunluğa yol açtı.

Uzmanlar, bu belirtilerin mevsimsel geçiş nedeniyle oluştuğunu belirterek vatandaşları kalabalık ortamlardan kaçınmaları konusunda uyarıyor.

İnegöl’de son günlerde mide bulantısı, kusma, halsizlik ve ishal vakalarında önemli bir artış gözlemlendi. Hafta içi azalan yoğunluk hafta sonunun gelmesiyle yeniden artış gösterdi.

İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis bölümünde yaşanan bu yoğunluk, küçük çaplı bir salgın boyutuna ulaştı. Acil servise başvuran hasta sayısının önceki haftalara göre belirgin bir şekilde arttığını ve vatandaşların benzer belirtilerle sağlık kuruluşlarına başvurduğunu öğrenildi.