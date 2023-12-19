Bursa’nın İnegöl ilçesinde ormandan topladıkları mantarı yiyen 3 kişilik aile, zehirlenerek hastanelik oldu.

Olay, İnegöl’ün kırsal Şipali Mahallesinde bir evde meydana geldi. İddiaya göre Durdu A.(70) ormandan topladığı mantarları evine getirdi. Eşi Sahar A.(34), mantarları yemek yapıp pişirdi. Durdu, eşi Sahar ve 6 yaşındaki çocuğu Necmettin A., yemeği yedi. Yemekten dolayı fenalaşan 3 kişilik aile ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.