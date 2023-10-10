Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye mahallesinde meydana gelen kazada alkollü sürücü park halindeki araca çarptı.

Kaza Mesudiye mahallesi İnegöl caddesi üzerinde meydana geldi. İnegöl caddesinde seyir halinde olan sürücü Mehmet Ç.(52) yönetimindeki 16 ACA 60 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki 16 RU 622 plakalı cipe çarptı. Kaza sonucu alkollü olduğu tespit edilen sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Seher Yaşa