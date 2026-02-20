Yıldırım Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdal Bayraktar yazdığı köşe yazısıyla gündeme getirdiği Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan Akman pasajındaki mülk sahipleri İnegöl Belediyesi Kent Konseyini ziyaret ederek, bulundukları bölgenin de kentsel dönüşüme dahil edilmesini talep ettiler. Pasajda yer alan 100’e yakın mülk sahibini temsilen Kent Konseyine giden 40 mülk sahibi, Kent Konseyi Başkanı Bülent Temelli ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandılar. Toplantı da mülk sahipleri kentsel dönüşümün genişletilerek Akman Pasajını da içine dahil edilmesini istediler. İnegöl’de ilk kez toplu bir şekilde müracaat edilerek kentsel dönüşüm talebi istenmiş oldu.



Kent Konseyi Başkanı Bülent Temelli, Akman Pasajının da Kentsel dönüşüme dahil edilmesinin deprem gerçeğiyle göz önünde bulundurarak doğru bir karar olacağını söyledi. Temelli, Mülk sahiplerinin taleplerini İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile paylaşacağını ve bu bölgedeki kentsel dönüşümün genişletilmesi noktasındaki görüş ve önerileri kendisine sunacağını söyledi.



MİNİ OYLAMA YAPILDI

Toplantı da ayrıca mülk sahipleri için bir oylama yapıldı. Kentsel dönüşüm isteyenlerin el kaldırdığı oylama da oy birliğiyle kentsel dönüşüme destek verildi görüldü.



“BİRLİKTE DÜŞÜNÜYOR, BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRİYOR”

Kent konseyinde yapılan toplantı sonrasında bir açıklama yayınlayan Başkan Temelli, “Atatürk Bulvarı - İsmail Efendi caddesi - İşletme sokak arasındaki adada kalan (Akman pasajı ve etrafı) mülk sahibi komşularımızın İnegöl Belediyesi Ek Hizmet binası ve açık otopark alanında gerçekleştirilecek olan kentsel dönüşüm projesine dahil olmak için yaptıkları toplantıya ev sahipliği yaptık. Vatandaşlarımızın deprem gerçeği ve bilinci ile hareket etmesi, kentsel dönüşüm konusunda da geçmişe göre daha gerçekçi, makul olmasının gelecek adına umut verici olduğunu gördük. Hayırlısı olsun inşallah. Birlikte düşünüyor, birlikte gerçekleştiriyor, İnegöl'ü geleceğe birlikte taşıyoruz” dedi.