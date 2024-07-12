Bursa’nın İnegöl ilçesinde arkadaşı 24 yaşındaki Emre Kacır'ı 7 yerinden bıçaklayarak katleden şüpheli Sedat K. sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, bu gece saat 04.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesinde bulunan bir evde meydana geldi. Emre Kacır(24), arkadaşı Sedat K. (44)'in evine gitti. Sohbet sırasında 2 şahsın arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sedat K. , elindeki bıçakla arkadaşını defalarca bıçakladı. Kanlar içinde kalan Emre Kacır can havliyle caddeye çıktığı anda yere yığıldı. Yoldan geçen bir vatandaş yerde gördüğü yaralıyı 112’ye bildirdi. Ağır yaralanan genç olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun 7 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan genç, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi Sedat K. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

CİNAYET NEDENİ BELLİ OLDU

İfadesinde "Alacağım vardı. İstedim. Vermeyeceğini söyledi ve bana hakaret etti. Bende bir anlık öfkeyle elimdeki bıçağı sağa sola salladım. Öldüğünü sonradan öğrendim."dediği öğrenilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ