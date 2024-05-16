Bursa Orman Bölge Müdürlüğünde, Bursa'da 2024 yılı'ında orman yangınlarıyla mücadelede görev yapacak olan kurum ve kuruluşların temsilcileri buluştu. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında yapılan toplantıda, 23 maddeden oluşan karar açıklandı. Sıcaklıkların artmasıyla beraber kuruyan ot ve ağaçların, orman yangınları açısından etkili olan birçok faktörü beraberinde getireceğini dile getiren Bursa Valisi Demirtaş, "Yaz aylarında Bursa'da meydana gelebilecek yangınlarla mücadelenin ortak çalışmalar ile kısa sürede ve felakete dönüşmeden sonuç alınacağına inanıyorum. Bu sebeple güvenlik güçleri, orman müdürlükleri ve yerel yönetimler tarafından alınacak tedbirlerin, yapılan planlamaların ve bu doğrultuda yapılacak çalışmaların koordineli bir biçimde yürütülmesi önemli" ifadelerini kullandı.

Bursa Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek ise, orman yangınları ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar ve hazırlıklar hakkında bilgi verdi. Şimşek, Bursa ilinin orman yangınları açısından hassas alanlara sahip olduğunu ve Bölge Müdürlüğü olarak sezon öncesi hazırlıkların yapılarak tamamlandığını belirtti.

23 maddeden oluşan kararda 16 Mayıs 2024 tarihinden itibaren geçerli olurken, bazı maddeler şu şekilde sıralandı;

"Ormanlara 4 kilometre ve ormana yakın olan mahallelerde anız ve benzeri bitki örtüsünün yakılması yasaklandı. Orman yangınlarına ilk müdahale ekipleri, 1 Haziran - 31 Ekim tarihleri arasında önceden planlanan noktalarda hazır bekletilecek. Orman alanlar içerisinde ateşli veya ateşsiz her türlü piknik yapılması yasaklanırken, orman parkları, piknik ve mesire alanları, gerçek ve tüzel işletmelerdeki kır lokantalarında ise, gerekli izinlerin ardından piknik yapılmasına izin verilecek. Saat 21.00’den sonra hiçbir şekilde piknik yapılmasına izin verilmeyecek.”