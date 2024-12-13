Yaralı adam İtfaiye arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Olay saat 20.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi 1.Güzel sokakta faaliyet gösteren Mobilya imalathanesinde meydana geldi. İşyeri sahibi Cengiz S.(50),Mobilya imalathanesinin 3. Katında temizlik yapmaya başladı. O sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu asansör boşluğuna düştü. Yaklaşık 8 metre yükseklikten düşen adam ağır yaralandı. Mahsur kalan adam için olay yerine 112 ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yoğun uğraşı sonucu yaralıyı kurtardı.

Yaralı Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.