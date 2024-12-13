Bu keşif, kalbin sadece pompalama işleviyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda karmaşık sinirsel işlevlere sahip olabileceğini ortaya koyuyor.

Lund Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, kalp kası hücrelerinin beyindeki nöronlar gibi davranabildiğini ve bir tür "mini beyin" işlevi görebileceğini keşfetti. Araştırmalar, kalp kasında bulunan bazı hücrelerin elektriksel sinyalleri iletme ve çevresindeki diğer hücrelerle iletişim kurma yeteneğine sahip olduğunu gösteriyor. Bu hücrelerin, kalp ritmini kontrol etmekle kalmayıp, aynı zamanda duygusal ve fiziksel durumlarla ilişkili sinyalleri de işleyebileceği düşünülüyor.

Bilim insanları, bu bulgunun kalbin ve beynin birbirinden ne kadar bağımsız olduğunu sorgulamaya başladıklarını belirtiyorlar. Kalpte bulunan bu yapı, beynin merkezi sinir sistemiyle iletişimde rol oynayabilir, ancak bu yeni keşif henüz tam olarak anlaşılabilmiş değil.

Araştırmacılar, bu bulguların kalp hastalıkları ve sinirsel hastalıkların tedavisine yönelik yeni tedavi yöntemleri geliştirilmesine olanak tanıyabileceğini belirtiyor. Ayrıca, kalp sağlığı ile beyin sağlığı arasındaki bağlantıyı derinlemesine inceleyen çalışmaların önünü açabilir.

Keşif, tıp dünyasında büyük bir heyecan yaratmış durumda ve bilim insanları, bu minik beyin yapısının kalp hastalıkları, depresyon ve anksiyete gibi durumlarla ilişkisini daha detaylı bir şekilde araştırmayı hedefliyor.