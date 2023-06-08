İnegöl'de kırmızı elmasın cenneti olan kurşunlu mahallesinde genç çiftçi alternatif ürüne yöneldi. Askerlik görevini yaparken tanıştığı Ziraat Mühendisinden aldığı domates tohumlarını Kurşunlu mahallesindeki tarlasına ekti. Tutan tohumlar kaliteli ürün verirse önümüzdeki sene ekim alanını artıracak.

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, genç çiftçinin serasını ziyaret ederek incelemede bulundu.



Açıklama yapan Genç girişimci Rahmi Karaboğa, “Biz köyün büyük tüccarlarındayız, aynı zamanda da çiftçisiyiz. Yıllardır çilek işi yapıyorduk ancak artık çilek işi de maliyete binmeye başladı ve Türkiye’nin de birçok yerinde çilek üretimi yapılmaya başlandı. Bundan bir beş ay önce askere gittim, orada bir arkadaş edindim. Arkadaşım aynı zamanda Antalya Serik’te yaşayan bir Ziraat mühendisiydi. Benim bir dönüm arazim vardı, arkadaşım domates yetiştirmemi söyledi. Topraksız tarımı kaldırıp domates ektim. Bunu yapmamın nedeni de çileğin giderini kapatmaktı. Eğer bu sene domatesin tonajını güzel yakalarsam, seneye aynı zamanda domatesi ilerletmeye başlayacağım. Yani bir dönümde tonajımı istediğim gibi yakalarsam seneye bu domatesi ben beş dönüme çıkartacağım.”Dedi.



İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik ise

“Çilek diyarı Kurşunlu mahallemizde genç çiftçimiz, aynı zamanda çilek üretimi yapan çiftçimiz artık seralarda domates üretimine de geçiyor. 15 gün sonra domatesin hasadı da başlayacak. Girişimci çiftçimiz 21 yaşındaki Rahmi Karaboğa yakın zamanda burada çileğe rakip çıkartacağını söylüyor. Maşallah burada çok da güzel ilerliyor. Gerçekten bir yerde bir şey oluyorsa alternatif ürünlerde yapmak lazım. Biri tutmazsa diğeri tutar. Çünkü ülkemizde üretim planlamasını tam gerçekleştiremediğimiz için zaman zaman bazı ürünlerin fiyatları düşüyor, bazılarının ise artıyor. Alternatif ürünlerimiz hep olmalı. Yakın zamanda burada da domates kendini göstermeye başlayacaktır.” Dedi.

Seher Yaşa