İnegöl’de akademik ve sosyal başarıları ile dikkat çeken okullardan biri olan Nuri Pakdil İmam Hatip Ortaokulu’nda yılsonu proje şenliği ve kermes düzenlendi.

MUTLU VE BAŞARILI ÖĞRENCİLERİN OKULU

İnegöl Nuri Pakdil İmam Hatip Ortaokulu’nda öğrencilerin atölye ve proje çalışmalarından oluşan bir sergi ile velilerin ikramlıklarıyla oluşan bir kermes şenliği düzenlendi.

Yılsonu sergisinde okulun yazar öğretmenlerinin yer aldığı stant ile depremzede öğrenciler için toplanan yardım standı da dikkat çekti.

Okul bahçesinde düzenlenen şenliğe İnegöl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli şube müdürleri; İsmail Kayışlı, Serkan Çelik, Salih Aybaş, Hanifi Çelik, okul müdürleri ve çok sayıda veli katıldı.

Şenliğin açılışında konuşan Okul Müdürü Ahmet Yakışıklı:

“ İnegöl Nuri Pakdil İmam Hatip Ortaokulu mutlu ve başarılı öğrencilerin okuduğu örnek bir okul. Öğretmen kadromuzla birlikte çok güzel işlere imza atıyoruz. Son olarak İNEMAT İnegöl Matematik Türkçe yarışmalarında 2 altın madalya kazanan öğrencilerimizin başarısı ile gururlandık.

Bugün şenliğimizde öğrencilerin atölye ve proje çalışmalarından oluşan sergimiz ile velilerimizin el emeği kermesimiz var. Şenliğimize Milli Eğitim bünyesinden görevli çok değerli şube müdürlerimiz, okul müdürlerimiz teşrif ettiler. Katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Kermeste görev alan öğrencilerimize ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum .Okulumuza sahip çıkan, maddi mane vi desteklerini esirgemeyen velilerimize, özellikle de annelerimize çok teşekkür ediyorum.” Dedi.

Konuşmalar sonrasında kurdele kesilerek Yılsonu sergisi açılırken, şenliğin ilk etkinliğinde Fen Bilgisi zümresinin bilim deneyleri gösterisi büyük alkış aldı.

Yıl sonu şenliği gün boyu, bilimsel sunumlar, sportif faaliyetler ve kermes ikramları ile devam etti.

Murat Erdoğan