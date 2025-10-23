İnegöllü avcılar Sabri Şiren ve Sabri Kaşdemir, Hilmiye-Oylat Mahalleleri arasındaki bölgede yabani hayvan türünden çakalla karşılaştı.

Oldukça bitkin ve aç görünen çakalı, yanlarında getirdikleri somun ekmek ve cevizli lokumlarla besleyen 2 avcı bu durumu kayda aldı.



Doğanın dengesi açısından çakalların büyük öneme sahip olduğunu söyleyen Sabri Şiren, "Av bölgesine giderken yolun kenarında yatan bitkin bir çakal gördük. Yaralı olduğunu düşünerek yanına yaklaştık. Ama yaralı değil açmış. Yanımızda ekmek götürmüştük. Kendisine ikram ettiğimizde bizi geri çevirmedi. Yemeğini yedikten sonra ise ormanlık alana doğru ilerledi. Biz üzerimize düşen görevin sorumluluğu ile bölgeden ayrıldık" diye konuştu.