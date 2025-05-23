Kaza İnegöl'ün kırsal Kurşunlu mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Yol üzerinde seyir halinde olan Sürücü İmdat K.(44) yönetimindeki 16 APL 816 plakalı motosiklete, henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ve arkasındaki çocukları 5 yaşındaki Cemre K. İle 2 yaşındaki Ömer Salih K. yaralandılar.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ELDİVENDEN BALON YAPTILAR

112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri kaza yaralanarak ağlayan 2 yaşındaki Ömer Salih'i oynaması için muayene eldivenini şişirip balon yaptılar. Çocuk ambulansla hastaneye gelene kadar eldivenle oynadı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olay yerinden kaçan sürücüyü arıyor.