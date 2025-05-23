İnegöl Belediyesi’nin öncülüğünde gerçekleşen anma etkinliği, tarih bilincinin pekiştiği, geçmişe vefanın hissedildiği bir buluşma olarak akıllarda kaldı.

Bu özel anma programı yalnızca bir tören olmaktan öte, bir milletin kendi tarihine duyduğu bağlılığın somut bir ifadesi oldu. İshak Paşa, Osmanlı’da üstlendiği önemli görevlerle olduğu kadar, İnegöl’e kazandırdığı külliye ve hayır eserleriyle de hatırlanıyor. Fatih Sultan Mehmet döneminde önemli bir siyasi aklı temsil eden Paşa, bugün hâlâ ayakta olan külliyesiyle geçmişin izlerini bugüne taşıyor.

Anma günü, İnegöl Kent Müzesi’nde düzenlenen panelle başladı. Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil ve Prof. Dr. Musa Şahin, İshak Paşa’nın hayatı ve devlet anlayışına ışık tuttu. Şimşirgil, Paşa’nın yalnızca bir vezir değil, aynı zamanda İstanbul’un fethinde stratejik rol oynamış bir devlet adamı olduğuna dikkat çekerken; Şahin ise adalet, halk yararı ve uzun vadeli kalkınma anlayışını vurguladı. Program sonunda konuşmacılara teşekkür hediyeleri takdim edildi.

Panelin ardından cuma namazı sonrası İshak Paşa Külliyesi’nde yapılan manevi buluşmada Kur’an tilaveti ve mehter marşları eşliğinde dualar edildi. Katılımcılar arasında milletvekilleri, kaymakam, belediye başkanı, STK temsilcileri, akademisyenler ve vatandaşlar yer aldı. Prof. Dr. Şimşirgil burada da kalabalığa hitap ederek Paşa’nın tarihi önemini anlattı.

Belediye Başkanı Alper Taban, konuşmasında İshak Paşa’nın hayatını daha yakından tanıdıkça ona duyduğu hayranlığın arttığını dile getirerek, İnegöl halkının bu tarihi mirasa sahip çıkmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Taban, geçmişten alınan ilhamla bugün de yeni eserler bırakmak istediklerini, özellikle genç nesillerin ilim ve irfanla yetişmesine katkı sağlayacak projelere ağırlık verdiklerini belirtti.

Milletvekili Ayhan Salman da yaptığı konuşmada tarih bilincinin önemine vurgu yaparak, bu tür programların gençlere aktarılmasının gerekliliğine değindi. Salman, “Tarihimizi bilmiyorsak, yeni bir tarih yazmamız mümkün değil,” diyerek, İshak Paşa’nın İnegöl için manevi bir değer olduğunu söyledi.

Son olarak kürsüye çıkan İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, yapılan etkinliği gelecek nesillere bırakılan bir miras olarak nitelendirerek emeği geçenlere teşekkür etti. Arslan, bu büyük şahsiyetlerin gölgesinde büyüyen bir neslin sorumluluğunu taşıdıklarını ifade etti.

Bu anlamlı gün, sadece geçmişi yad etmenin değil, geleceğe daha sağlam adımlarla yürümenin de bir vesikası oldu.