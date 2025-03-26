Boğazköy Barajı’nda herhangi bir su sıkıntısı yaşanmaması için gerekli önlemlerin alındığını belirten Çelik, Bursa Valiliği ve Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde, elektrik üretiminin kısıtlanması yönünde söz alındığını söyledi. Çelik, bu sayede sezona en yüksek doluluk oranıyla başlanacağını ve yaz aylarında Boğazköy Barajı’nda su sıkıntısı yaşanmayacağını ifade etti. Boğazköy Barajı’nın avantajlarından birinin en az altı derenin bu baraja su taşıması olduğunu da vurguladı.

Bazı göletlerde su seviyesinin düşük olduğunu dile getiren Çelik, Eymir Göleti’nin doluluk oranının yüzde 30 seviyesinde olduğunu aktardı. Ancak Olukman ve Tekke barajlarının yüksek doluluk oranı nedeniyle, bu barajlardan Eymir Göleti’ne su taşmasının söz konusu olabileceğini belirtti.

Çavuşköy Barajı’nda su seviyesi yüzde 30 seviyesinde olsa da, 750 metre HDPE boru ile su basımına başlandığını ifade eden Çelik, Kurşunlu Göleti’nin yüzde 90 doluluk oranına sahip olduğunu söyledi. Kar yağışının bu bölgelerde su sıkıntısını önlediğini belirten Başkan Çelik, Halhalca Göleti’nde ise doluluk oranının yüzde 30 civarında olduğunu kaydetti.

Başkan Sezai Çelik, en büyük su sıkıntısının Babasultan Barajı’nda yaşanabileceğini belirterek, buradaki doluluk oranının yüzde 36 seviyesinde olduğunu ifade etti. Bu durumun özellikle Edebey, Yenice, Akıncılar, Şehitler, Babasultan, İsaören, Kemalpaşa, Mahmudiye, Deydinler, Alibeyköy, Ortaköy, Cerrah, Çeltikçi ve Hocaköy mahallelerini olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Başkan Çelik, su seviyesindeki düşüşün nedenlerine ilişkin yapılan araştırmalarda önemli bir noktaya dikkat çekti. Bölge halkından gelen bilgilere göre, Sultan Su, Uludağ Su ve Uludağ Gazoz’un bölgedeki yer altı su kaynaklarını kendi hatlarına bağlaması, Babasultan Barajı’nın doluluk oranının düşmesinde etkili olabileceğini ifade etti. Çelik, daha önce de kuraklık yaşandığını ancak Uludağ’ın eteklerinden gelen suyla Babasultan Barajı’nda susuzluk sorunu yaşanmadığını ifade ederek, bu yıl ilk kez böyle bir durumla karşılaşıldığını belirtti.