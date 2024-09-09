Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı kadın yaralandı. Kazanın ardından üzülen sürücü yaralının başından ayrılmadı.

Kaza saat 15.00 sıralarında Süleymaniye mahallesi Park yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Nagihan T.(40) Yönetimindeki 16 CCM 81 plakalı otomobil, aniden yola çıkan Emine Ö.(55)'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı.

BAŞINDAN AYRILMADI

Kazanın ardından üzülen sürücü, yaralının başından ayrılmayarak moral vermeye çalıştı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: şerife öz