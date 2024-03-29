28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde İnegöl'de 209 bin 285 seçmen oy kullanmışken, 31 Mart’ta yıl yapılacak olan yerel seçimlerde seçmen sayısı 4 bin kişi artarak 213 bin 148'e ulaştı.

ADAYLAR NEREDE OY KULLANACAK

31 Mart Yerel Seçim'inde İnegöl Belediye Başkan adaylarının oy kullanacağı yerler belli oldu. AK Parti Belediye Başkan Adayı Alper Taban İstaş Kentaş Ortaokulu’nda 1257 nolu sandıkta, CHP Belediye Başkan adayı Ali Doğan Sinanbey İlkokulu’nda 1242 nolu sandıkta, İyi Parti Belediye Başkan adayı Sevda Özcan Vehbi Koç İlkokulu’nda 1083 nolu sandıkta, Saadet Partisi Belediye Başkan adayı Hasan Eroğlu Kocatepe Ortaokulu’nda 2297 nolu sandıkta, Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan adayı Mehmet Kaygusuz Müşerref Muzaffer Samda İlkokulu’nda 1158 nolu sandıkta oy kullanacak.

Kaynak: Öznur Dede