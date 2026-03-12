Gram altın 7 bin 337,67 liradan alınırken 7 bin 445,90 liradan satılıyor. 22 ayar altının alış fiyatı 6 bin 709,64 lira, satış fiyatı ise 7 bin 19,25 lira olarak görülüyor. 14 ayar altında ise alış 4 bin 40,24 lira, satış da 5 bin 316,33 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 12 bin 22 liradan alınırken 12 bin 157 liradan satışa sunuluyor. Eski çeyrek altının alış fiyatı 11 bin 970 lira, satış fiyatı ise 12 bin 68 lira olarak yer alıyor. Yarım altın 24 bin 44 liradan alınırken 24 bin 299 liradan satılıyor. Tam altının alış fiyatı 47 bin 940 lira, satış fiyatı da 48 bin 369 lira seviyesinde işlem görüyor.