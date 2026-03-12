Feci kazada otomobil sürücüsü ağır yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oktay S. (23) idaresindeki 16 APN 53 plakalı otomobil, Kestel istikametine doğru seyir halindeyken Yusuf Y. yönetimindeki 16 AT 315 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, cadde üzerinde park halinde bulunan 16 RS 365 plakalı tıra çarparak aracın altına girdi.



Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Öte yandan, kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin hızla ilerlediği, çarpışmanın ardından kontrolden çıkarak savrulduğu ve park halindeki tırın altına girdiği anlar saniye saniye yer aldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.