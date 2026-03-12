Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen iftar programı, birlik ve beraberlik görüntülerine sahne olurken siyah beyaz renklere gönül veren taraftarlar dostluk ve kardeşlik içinde oruçlarını açtı.

Programda konuşma yapan Çarşı İnegöl lideri Metin Demircan, Beşiktaşlılığın sadece bir futbol takımı tutmak olmadığını vurgulayarak şunları söyledi: “Beşiktaşlılık; birlik, beraberlik ve dayanışma demektir. Bu iftar organizasyonunu 10 yıldır sürdürüyoruz ve her yıl daha da büyüyen bir aile oluyoruz. Aynı sofrada buluşmak, dostluğumuzu pekiştirmek bizler için çok kıymetli.”

Gecede Fazıl ekibi de yer alarak organizasyona renk kattı. Programın dikkat çeken konuklarından biri ise eski Orkan Çınar oldu. Bir dönem Beşiktaş JK formasını da giyen Çınar’ın programa katılması taraftarlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Öte yandan Serdal Adalı da geceye çiçek göndererek organizasyona destek verdi. Bu anlamlı jest katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Samimi bir atmosferde geçen iftar programı, çekilen hatıra fotoğrafları ve Beşiktaş tezahüratlarıyla sona erdi. Çarşı İnegöl yetkilileri, geleneksel hale gelen bu buluşmanın önümüzdeki yıllarda da artarak devam edeceğini ifade etti.