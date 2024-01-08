İnegöl Belediyesi, ülkemizin yerli ve milli teknoloji çalışmalarına katkı sunacak bir adım atarak 2020 yılında Baykoca Teknoloji Platformunu kurmuştu. 4 yılda önemli çalışmalara imza atan ve 3 yıl boyunca Teknofest’e katılarak burada da başarılar elde eden oluşum, Teknofest 2024 hazırlıklarına başladı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yaptığı açıklamayla 14 projeyle başvuru yapmayı planladıkları Teknofest 2024 yolculuğu öncesi üye alımlarına başladıklarını, Baykoca takımlarında yer almak isteyenlerin 31 Ocak tarihine kadar başvurması gerektiğini söyledi.

BAYKOCA’NIN GÖLGESİNDE 125 GENÇ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Alper Taban, “Baykoca Teknoloji Platformu, idaremiz tarafından yerli ve milli teknoloji çalışmalarına katkı sunmak amacıyla 2020 yılında kuruldu. Platformumuz, mottosu ve yol haritasında Osmanlı hanedanının ilk şehidi olarak kabul edilen ve kabri şehrimizde bulunan Osman Bey’in yeğeni, Savcı Bey'in oğlu Bayhoca’nın (Baykoca) hatırasını referans almıştır. Gençlerimizin henüz 16 yaşında kahramanlıkla mücadele ederken şehit olan idealist tarihsel kahramanımızı model almasını amaçlamaktayız. Bu minvalde, Baykoca ismini marka olarak tescilledik. Teknoloji platformumuz kapsamında gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarda bu markamızı kullanmaktayız. Gençlerimizin yerli ve milli teknoloji çalışmalarına özendirilmesi ve bu alanda maddi manevi desteklenmesini amaçlamaktayız. Platformumuz kuruluşundan bugüne 5 festival, 3 yarışma, 5 fuara katılım sağlayarak 3 ödülü şehrimize kazandırmıştır. Ayrıca 30 gencimize staj imkanı sunulmuş olup 15 gencimizin savunma sanayi başta olmak üzere çeşitli nitelikli şirketlerdeki istihdamına katkı sağlanmıştır. Platformumuz koordinasyonunda 18 etkinlik gerçekleştirilmiştir. Şu an 17 takım 125 gönüllü üyesi ile faaliyetlerini sürdürmektedir” ifadelerini kullandı.

3 YILDA TEKNOFEST’TE BAŞARILAR ELDE EDİLDİ

Baykoca Proje Takımlarının 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Teknofest’lerde yer aldığını da hatırlatan Başkan Taban, sözlerine şu şekilde devam etti: “Teknofest 2021’de toplam yarışmalara 81 il, 45 bin takım ve 200 bin yarışmacı başvuruda bulunmuştu. Baykoca Teknoloji Platformu olarak biz 3 proje ile başvuru yaptık. Baykoca Rehber Elektrikli Gezi Aracı, Baykoca Fezakadı Drone İle Ruhsatsız ve Ruhsata Aykırı Yapı Tespiti ve Baykoca İstikbal Roket takımları arasından Baykoca Fezakadı Takımı İnsanlık Yararına Teknolojiler alanı Sosyal İnovasyon Kategorisinde Türkiye 1’incisi olmayı başarmıştı. Teknofest 2022’de ise 81 il, 154 bin takım ve 600 bin yarışmacı arasında Baykoca Teknoloji Platformu olarak, 10 proje ile yerimizi aldık. Bunların 2’si Ön Değerlendirme Raporundan başarılı oldu. Proje Değerlendirme Raporuna göre 2 projemiz, Teknofest 2022 Rize’de finalist olarak yarıştı. Akabinde Baykoca Çınar, lise kategorisinde ilk 10’a kalarak Samsun’a davet edildi. 30 Ağustos 4 Eylül tarihleri arasında Samsun’da gerçekleştirilen Teknofest’te, İnegöl Belediyesi Baykoca Çınar ekibi gerçekleştirdiği sunumlar ile dikkatleri üzerine çekti. Bu yorucu sunum performansı, Baykoca Çınar ekibine Karadeniz Sunumları 1’inciliğini getirdi. Teknofest 2023’te ise 81 il, 333 bin takım ve 1 milyonun üzerinde katılımcı arasında 17 proje ile başvurumuzu yaptık. 4 Projemiz Teknofest 2023 İstanbul’da finalist olarak yarıştı. Baykoca REGA, Turizm Teknolojileri Yarışma Kategorisinde Türkiye 34’üncüsü, Baykoca Sîna Sağlıkta Yapay Zeka Yarışma Kategorisinde Türkiye 9’uncusu, Baykoca Testonom Eğitim Teknolojileri Yarışma Kategorisinde Türkiye 12’ncisi ve Baykoca SEHA ise Uçan Araba Kategorisinde Türkiye 7’ncisi oldu.

TEKNOFEST 2024 ÖNCESİ YENİ EKİP ÜYELERİ İÇİN ALIM SÜRECİ BAŞLADI

“Devam eden çalışmalarımız kapsamında platformumuz bünyesinde aktif görev alan gönüllü genç ekibimizi güçlendirmek istiyoruz. Bu kapsamda Teknofest 2024’e hazırlanırken yerli ve milli teknoloji çalışmalarında çakraları açık gençleri platformumuza dahil etmek adına çağrıya çıktık. Toplam 14 proje takımı ile Teknofest 2024’e başvuru yapmayı planlamaktayız. Bu takımlarımız; Baykoca Şehremini, Baykoca Barbaros, Baykoca Mirâs, Baykoca Bulut, Baykoca İstikbal Roket, Baykoca Bulmaca, Baykoca Refakât, Baykoca Gözcü, Baykoca Gıda Dedektörü, Baykoca Nostaljik Rehber, Baykoca Sîna, Baykoca Çınar, Baykoca Seha ve Baykoca Üvercinka’dır. 31 Ocak tarihine kadar bizlere Whatsapp hattımız üzerinden ulaşan gençlerimizle bire bir yüz yüze görüşerek seçmelerimizi gerçekleştireceğiz.”