Başiskele Belediyesi tarafından Yuvacık KO-MEK’te arıcılık eğitimi alan 13 kursiyere malzeme desteği verildi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ve Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’ndan Yuvacık KO-MEK’i ziyaret etti. Başkan Yasin Özlü ilçede arıcılığı desteklemek adına 13 kursiyere arıcı kıyafeti ve arı kovanları hediye etti. Özlü, "Ülkemizin arıcılık potansiyelinin verimli kullanılmasına katkı sağlamak amacıyla üretime başlayacak olan kursiyerlerimize ilk kovanlarını ve arıcı kıyafetlerini hediye ettik. İlçemizin zengin florası ve ikliminde arıcılığın gelişmesine ve potansiyelinin artırılmasına katkı sunmak bizim için çok önemli. İnşallah yeni arıcılarımız bu aldıkları eğitimi üretime dönüştürme noktasında arı gibi çalışacak ve ülkemizin bal üretimine katkı sağlayacaklardır" dedi.