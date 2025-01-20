İnegöl Kaymakamı Eren Arslan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Kaymakam Eren Arslan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Çarşı ve Mahalle Bekçilerimizin dikkati ve hassasiyeti sayesinde durumlarından şüphelenilen şahıslardan

47 gr bonzai maddesi ele geçirilmiş; şüpheli şahıslar adli makamlara teslim edilmiştir. Suçluları suç unsurlarıyla birlikte tespit eden kahraman bekçilerimizi tebrik ediyorum. Halkımızın huzurunu kaçıranlarla ve uyuşturucu tacirleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek…"

Kaynak: HABER MERKEZİ