İnegöl Kaymakamı Eren Arslan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı verdi. 
Kaymakam Eren Arslan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Çarşı ve Mahalle Bekçilerimizin dikkati ve hassasiyeti sayesinde durumlarından şüphelenilen şahıslardan
47 gr bonzai maddesi ele geçirilmiş; şüpheli şahıslar adli makamlara teslim edilmiştir. Suçluları suç unsurlarıyla birlikte tespit eden kahraman bekçilerimizi tebrik ediyorum. Halkımızın huzurunu kaçıranlarla ve uyuşturucu tacirleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek…"

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Kaynak: HABER MERKEZİ