Olay Cumartesi günü saat 20.30 sıralarında Yeni mahalle Zincirlikuyu caddesinde meydana geldi. Yusuf E.(19) ile İsmail T.(19) arasında sigara paketini düşürme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Yusuf E. Elindeki bıçakla arkadaşını karnından ve kolundan yaraladı.

Şüpheli kaçarken yaralı ise olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YAKALANDI

Şüpheli 3 gün sonra polis ekiplerince saklandığı bir yakınının evinde yakalandı. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.