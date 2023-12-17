İnegöl ile Alanyurt'u bağlayan köprülü kavşak girişinde meydana gelen kazada köpeğe çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza İnegöl ile Alanyurt'u bağlayan köprülü kavşak girişinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü M.A.(17) yönetimindeki 16 BCL 210 plakalı motosiklet, aniden önüne çıkan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.



MURAT AVCI