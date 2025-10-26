

​İnegöl Ertuğrulgazi Kültür ve Yaşatma Derneği, milli değerlere sahip çıkma misyonu doğrultusunda anlamlı bir etkinlik düzenledi. Dernek yönetimi ve genç üyelerden oluşan bir heyet, İnegöl Şehitliği'ni ziyaret etti.



​Gençlik Kollarının organize ettiği programda, ilk olarak şehitlerimizin ruhlarına dualar edildi. Ardından, gençler şehitliğin genel temizliğini ve bakımını yaparak vefa örneği gösterdi.

​Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Gül, şehitlik ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Gençler olarak bu kutsal toprakların nasıl kazanıldığının bilincindeyiz. Şehitlerimizi anmak ve kabirlerini temiz tutmak bizim için bir onurdur. Milli şuurumuzu daima canlı tutmaya devam edeceğiz," dedi.

​Dernek Başkanı Adem Vezir ise etkinliğin önemine vurgu yaparak, "Şehitlerimize olan vefa borcumuzu ödemek ve bu bilinci genç nesillere aktarmak en büyük görevimizdir. Emeği geçen tüm gençlerimize teşekkür ediyorum," ifadelerini kullandı.

​Dernek, bu tür manevi faaliyetlerin ve milli şuur oluşturmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini kaydetti.