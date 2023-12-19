Son günlerde Mobilya Sanayi Bölgesine dadanan bisikletli mobilya hırsızı yine görüntülendi. Aynı yere 2. kez dadanan hırsız, farklı lokasyonlardan da sandalye ve benzeri ürünleri çalarken kameralara yakalanmıştı. Hırsızın rahat tavırları ise dikkat çekti.

Bisikletli hırsız Mahmudiye Mahallesi Büyük Sanayi Şen Sokak’ta sandalye üretimi yapan bir firmaya 10 gün sonra yine dadandı. Daha önce İstanbul’a sevkiyatı için hazırlanan sandalyeler, firmanın ön tarafına konmuş, hırsızlık mesaisine çıkan şahıs, yüklendiği sandalye dolu kutuyu 30 saniye içerisinde yüklenip ortadan sessiz sedasız kaybolmuştu.

Bir kaç gün sonra yine aynı sokakta aynı firma önüne gelen hırsız, bu kez Gürcistan’a sevkiyatı hazırlanan sandalyeleri gözüne kestirdi. Akşam saatlerinde bölgede ki işyerlerinin kapanmasının ardından yine aynı firmayı yoklayan bisikletli hırsız, sandalye dolu kutuyu yüklenip bölgeden kaçtı.

Firma yetkilileri, üst üste yaşanan bu durum üzerine kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan inceleme sonrasında sandalyenin bisikletli bir kişi tarafından götürüldüğü saplandı.

Firma sahibi Osman Aslan, sanayi polis karakoluna yakın bir bölgede böylesine rahat bir hırsızlığın yaşanmasını şaşkınlıkla izlediklerini söyledi. 10 gün önce benzeri bir şekilde bir sandalye kutusunun ortadan yok olduğunu anlatan Aslan, “Art arda benzer bir durumla karşılaştık. Bisikletiyle içiresinde sandalye olan kutuyu götürebilmesi ayrı bir yetenek. Kutu oldukça hacimli. Onu kavrayarak bisikletini kullanabilmesi büyük bir yetenek. Ancak bu tür olaylar, bizlerin ticaretine büyük zarar veriyor. Özel olarak üretilen bu sandalyeler, firmaların istediği sayıda hazırlanıyor. Ürünü teslim edemezseniz ticaretiniz bitebilir. İnegöl’de elini kolunu sallayarak hırsızlık yapılamaması lazım. Bizler özellikle sanayi bölgesinde akşam devriyelerinin arttırılmasını rica ediyoruz” dedi.

Osman Aslan ayrıca, bisikletli hırsızın bu tür davranışları sadece kendi firmasında sergilemediğini de söyleyerek, “aynı kişiyi farklı firmalardan ürün çalarken izledik. Güvenlik kamera görüntülerinden izlediğim kişiyle, bizden sandalye çalan kişi aynı” diye konuştu.

MURAT AVCI