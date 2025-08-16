Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine İnegölspor Altyapı Genel Koordinatörü Mahmut Demirtaş, Ege Futbol Kulübü Kurucu Başkanı Muaz Kurtay, İnegölspor Gençlik Gelişim Program Sorumlusu Özgür Şahin, U19 Teknik Sorumlusu İzzet Kaya ve U14 Teknik Sorumlusu Fatih Türkmen katıldı.



İmza töreni öncesi açıklama yapan Altyapı Genel Koordinatörü Mahmut Demirtaş, şunları söyledi:

“Altyapımıza çevre illerden sporcu kazandırmak için bugün Afyon Ege Futbol Kulübü ile protokol imzalıyoruz. Amacımız buralardaki yetenekli sporcuları İnegölspor bünyesine kazandırmak. Afyonkarahisar gibi büyük bir ilde bordo beyaz sevdamızı duyurmak oradaki sporcuları buraya getirmek bizler için büyük gurur. Önümüzdeki 5 yılın planlamasını yaptık. Şimdi sırada bunu ilmek ilmek işleme vakti. İnegölspor bir markadır ve biz bu markayı zirveye çıkarmayı hedefliyoruz.”

İnegölspor Gençlik Gelişim Sorumlusu Özgür Şahin, “Bu süreçte Bursa İnegöl Gençyıldızlar Spor Kulübü, Bozüyük İED Spor Kulübü ve Afyon Ege Futbol Kulübü ile pilot takım anlaşması yapmış olduk. Bursa, Bilecik ve Afyon illerini kapsayan bu anlaşmalar ile oyuncu havuzumuzu genişletmiş bulunmaktayız. Amacımız İnegölspor’un daha birçok ilde oyuncuya ulaşmasını sağlamak ve kulübümüzün sporcu kalitesini artırmak. Afyon Ege Futbol Kulübü 600 sporcuya sahip yenilikçi çalışmalar ile bölgesinde söz sahibi olan bir kulüp. Pilot kulüp uygulamasında bizlerle birlikte çalışan Afyon Ege Futbol Kulübü Yönetim Kuruluna teşekkür eder her iki taraf için hayırlı olmasını temenni ederim” diye konuştu.



Ege Futbol Kulübü Kurucu Başkanı Muaz Kurtay ise, “ Bizim için sınırları aşan bir imza oldu ve kulübümüz adına önemli bir adım atmış olduk. Ege Futbol Kulübü olarak son yıllarda İlimiz Afyonkarahisar’da ve bölgemizde önemli işler yapan çıtayı yükselten bir yapılanmayla birlikte çalışmalarımız meyvelerini vermeye başlamıştır. Sporcularımıza güzel bir gelecek hazırlamak adına emin adımlarla ilerleyen ve her girdiğimiz yolda yenilikçi projeler geliştirerek güncel kalmaya devam ediyoruz. Türkiye’nin önemli altyapılarından olan İnegölspor ile pilot takım anlaşmamız, kulübümüz bünyesinde bulunan sporcularımıza profesyonelliğin yollarını açacaktır. Bu vesileyle İnegölspor’a altyapı yönetimine ve gençlik geliştirme sorumlusu bünyesinde çalışan teknik ekibe teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.