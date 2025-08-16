Edinilen bilgiye göre Orhaniye Mahallesi Hakkı Bey sokak üzerinde ters yönden İnegöl Caddesine çıkış yapmakta olan Oğuzhan U. (41) yönetimindeki 34 RU 6423 plakalı otomobil Mesudiye altgeçidinden Orhaniye Mahallesi istikametine seyir halinde olan Gizem Ö.(23) yönetimindeki 16 BTG 039 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan annesi Nilüfer Ö.(43) yaralandı.



DAKİKALARCA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kaza da yaranan motosiklet sürücüsü, yere düşerek yaralanan annesi için dakikalarca gözyaşı döktü. Genç kızı, çevredeki vatandaşlar teselli etmeye çalıştı. Anne ve kızı aynı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.