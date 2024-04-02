Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kemalpaşa mahallesi Paşaören sokak üzerinde seyir halinde olan Efe O. yönetimindeki 16 AVH 410 plakalı otomobil ile Erhan E. yönetimindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ